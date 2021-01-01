Tottenham'ın yıldızı Harry Kane: Utanç vericiydi

İngiliz santrfor, Tottenham'ın Dinamo Zagreb'e elenmesini 'utanç verici' olarak değerlendirdi.

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında deplasmanda Aston Villa'yı 2-0 mağlup ederken, Harry Kane maç sonrası hafta içi alınan sürpriz yenilgiye değindi.

İngiliz oyuncu, Dinamo Zagreb tarafından UEFA Avrupa Ligi'nin dışına itilemsini 'utanç verici' olarak yorumladı.

Harry Kane ne söyledi?

Aston Villa karşılaşmasının ardından Sky Sports'a konuşan Harry Kane, bu galibiyetin önemine değindi:

"Bizim için gerekliydi. Son birkaç maç yeterince iyi değildik. Hafta içi bizim için utanç vericiydi. Geri dönmemiz gerektiğini biliyorduk. Milli araya, 3 mağlubiyet ile girmek istemedik.

Çocuklar büyük bir mesai yaptı ve biz bu galibiyeti hak ettik. Son maçlarda standartlarımızın altındaydık. Performansımızı geri almak güzeldi. Herkes savaşıyor, vücudunu tehlikeye atıyor.

Sezonun geri kalanında ilk dördü zorlamak için yapmamız gereken şey bu.

Villa bu yıl harika bir takım. Bu yüzden zor olacağını biliyorduk, ama onlara çok fazla şans vermedik.

Tottenham'ın sıradaki maçları

Jose Mourinho'nun öğrencileri, milli aranın ardından 4 Nisan'da Newcastle United'a konuk olacak.

Daha sonra sırasıyla Manchester United ve Everton ile karşı karşıya gelecek olan Tottenham, ardından Carabao Cup finalinde Manchester City'e rakip olacak.

Harry Kane bu sezon kaç gol attı?

İngiliz santrfor, bu sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıktı. Kane, söz konusu 40 karşılaşmada 27 gol atıp 16 asist yaptı.

Premier Lig'de 27 maça çıkan yıldız oyuncu, rakip fileleri 17 kez havalandırırken 13 de asist yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maça çıkan Kane, 8 gol 3 asist ile oynadı. İngiliz santrfor, yerel kupalarda ise toplamda 5 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.