Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi

Şampiyonluk yarışında Beşiktaş ve Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi resmen sona erdi.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında bir maçı eksik Beşiktaş'ın beş, Galatasaray'ın ise iki puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklamada sezon başında iki senelik sözleşme imzalayan genç teknik adamla yolların karşıklı anlaşmayla ayrıldığı ifade edildi. Fenerbahçe'de sezonun geri kalan bölümünde teknik direktörlük koltuğuna oturacak isimse sportif direktör Emre Belözoğlu oldu.

Yeni patron Emre Belözoğlu

Milli maç arasının ardından oynayacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını Emre Belözoğlu yönetiminde sürdürecek olan Fenerbahçe'de yeni teknik heyet ise açıklanmadı. Bulut'un yardımcıları Mehmet Aurelio ve Mehmet Yozgatlı'nın kulüpte kalıp kalmayacağına ilişkin bir açıklama henüz gelmezken, sarı-lacivertli takımdaki ani değiklik büyük bir sürpriz olarak nitelendirildi.

Erol Bulut Fenerbahçe'de ne yaptı?

Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor'da yaptığı çıkışın ardından daha önce Fenerbahçe'de futbolcu olarak şampiyonluk yaşamasının da etkisiyle Fenerbahçe'nin başına geçen Bulut, beklentileri karşılayamamıştı. Erol Bulut yönetiminde çıktığı 30 maçta 59 puan toplayan Fenerbahçe, 1.96 gibi şampiyonluk için yetersiz bir puan ortalamasında kalmıştı.

Türkiye Kupası'nda da Başakşehir'e elenen Fenerbahçe'de ortaya koyulan futbol da hem futbol otoriteleri tarafından hem de zaman zaman başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu tarafından basın önünde eleştirilmişti.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör adayları

Fenerbahçe'de sporitf direktörlük görevinden teknik direktörlüğe geçiş yapan Emre Belözoğlu'nun yeni görevindeki süresi henüz netlik kazanmadı. Sezonu Fenerbahçe Teknik Sorumlusu olarak tamamlaması beklenen Belözoğlu'nun önümüzdeki sezon da bu görevine devam edip etmeyeceği şimdilik belirsizliğini korurken teknik direktör adayları öne çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde Arjantin basını Fenerbahçe'nin River Plate'in teknik direktörü Marcelo Gallardo'yu takımın başına getirmek istediğini öne sürmüştü. Sarı-lacivertli takımın eski futbolcusu Serhat Akın da eski takımının Almanya Milli Takımı ile Euro 2020 sonrasında yollarını ayıracağını açıklayan Joachim Löw ile anlaşma zemini aradığını belirtmişti.