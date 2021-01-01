Arjantin'den sürpriz iddia: Fenerbahçe, Marcelo Gallardo'nun kapısını çaldı

Arjantin basını şampiyonluk yarışında zirvenin beş puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin takımı Marcelo Gallardo'ya emanet etmek istediğini öne sürdü.

Süper Lig'de son 10 haftaya bir maçı eksik lider Beşiktaş'ın beş puan gerisinde giren Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un geleceği belirsizliğini korurken, Arjantin basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.

TNT Sports kanalındaki bir futbol programında Arjantinli gazeteci Martin Castilla, Fenerbahçe'nin Arjantinli teknik direktör Marcelo Gallardo'yu takımın başına geçirmek istediği öne sürdü. Castilla'ya göre sarı-lacivertli takım 45 yaşındaki futbol adamına maddi anlamda baştan çıkartıcı bir teklif yaparak, beklemeye geçti.

💣 Fenerbahçe viene por Marcelo Gallardo 💣



La BOMBA de @mccastilla en #TNTSportsContinental 📻 pic.twitter.com/oaDjNT04ZL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 22, 2021

Martin Castilla ne dedi?

Fenerbahçe'nin Gallardo'ya özellikle ekonomik anlamda oldukça iyi bir teklif yaptığını söyleyen Castilla, Gallardo'nun bu teklifi kabul edebileceğini söyledi.

"Fenerbahçe birkaç gün içerisinde Gallardo ile bir araya gelerek teklifini sunacak. Gallardo teklifi kabul ederse 2014 yılından bu yana başında olduğu River Platte'ten ayrılıp, Türk futboluna geçiş yapabilir. Fenerbahçe'nin teklifi maddi anlamda oldukça tatmin edici.

"Tarafların birkaç gün içerisinde bir araya gelecek. Gallardo Fenerbahçe'nin teklifini kabul edebilir"

Gallardo'nun başarıları

Genç bir yaşta olmasına rağmen teknik adam olarak önemli başarılar yakalayan Marcelo Gallardo, 2011-2012 sezonunda Nacional'i Uruguay Ligi'nde şampiyonluğa taşıdıktan sonra uzun yıllar formasını giydiği River Plate'in başına geçmişti.

2015 ve 2018 yıllarında Arjantin devine Güney Amerika'nın en büyük kupası olan Libertadores Kupası'nı kazandıran Gallardo, 2014'te de kıtanın iki numaralı kupası Sudamericana'yı River Plate müzesine getirmişti. River Plate ile üç Arjantin Kupası ve üç Arjantin Süper Kupası kazanma başarısı gösteren Gallardo'nun adı bir dönem Barcelona ile de anılmıştı.

Futbolculuk yıllardında da adı sıklıkla Türk takımlarıyla geçen Gallardo, River Plate'in yanı sıra Monaco, PSG, DC United ve Nacional formaları giyerken, Arjantin Milli Takımı ile 44 maça çıkmış ve 13 gol kaydetmişti.