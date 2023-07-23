Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, 2023-24 sezonundaki ilk resmî maçına çıkıyor.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yeşil sahaya ayak basıyor.

İsmail Kartal ile yeni bir sayfa açan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında evinde Zimbru ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe - Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-lacivertliler, 26 Temmuz Çarşamba akşamı Moldova ekibi Zimbru'yu konuk edecek.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, S Sport Plus kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

Maç Tarih Saat Kanal Fenerbahçe - Zimbru 26 Temmuz Çarşamba 21.00 S Sport Plus

Rövanş karşılaşması 3 Ağustos'ta Moldova'da oynanacak.