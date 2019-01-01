Fenerbahçe, Zanka'yı kadrosuna katıyor
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Savunma hattına yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı stoperi İngiltere'de buldu.
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Haber Global'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Huddersfield forması giyen Mathias Zanka Jorgensen'i kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
Oyuncuyla her konuda anlaşmaya varan yönetim, Championship ekibi ile ödeme planı ve kontrat detayları üzerinde görüşmelerini sürdürüyor.
29 yaşındaki Danimarkalı savunmacı, son iki sezonda Huddersfield formasıyla 65 karşılaşmada görev aldı.