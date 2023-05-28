Premier Lig'in golcüsü Zaha'nın Fenerbahçe'ye gerçekleşebilecek transferi zora girdi.

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında hala umudu olan Fenerbahçe, bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekip, Premier Lig'in golcüsü Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak için çalışmalar yapıyor.

Ancak, şimdilik bu transfer sürecinin istenildiği gibi gitmediği ortaya çıktı, çünkü oyuncunun bu sezon forma giydiği kulübü Crystal Palace, yıldız golcüsünü bırakmak istemiyor.

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz haftalarda görüşmek için menajeri ve aynı zamanda abisi olan Zaha'nın temsilcisini İstanbul'a getirdiği biliniyor.

Bu durum, görüşmelerin olumlu gittiğini gösteriyordu, fakat Premier Lig ekibinden Zaha'ya dev bir teklif geldi.

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Servet teklif ettiler

Zaha’yı takımda tutmayı amaçlayan Palace yetkilileri, oyuncuya yüklü miktarda para ödemeyi bile göze alıyor.

The Sun; Crystal Palace yöneticilerinin Zaha'yı takımda tutmak istediği ve yıldız golcülerine yıllık tam 10 milyon sterlin teklif ettiklerini yazdı.

Fenerbahçeli yöneticilerin ise önümüzdeki günlerde Zaha'yla tekrar bir araya geleceği ve bu transferi bitirmek için daha net adımlar atması bekleniyor.

Ancak, yüklü bir maaş teklif edilen Zaha'nın Süper Lig'e gelme ihtimali de zora girmiş oldu.