Premier Lig devinden Kenan Yıldız sürprizi!

İngiltere Premier Lig devi, Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız'a gözünü dikti.

İtalya Serie A devi Juventus forması giyen Kenan Yıldız, pek çok Avrupa devinin de gözdesi. 19 yaşındaki genç yeteneğe, bu kez İngilizlerin talip olduğu iddia edildi.

Chelsea istiyor

La Gazzetta dello Sport muhabiri Fabiana Della Valle'nin haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea genç oyuncu için Juventus'un kapısını çaldı.

Listenin ilk sırasında

Transfer listesinin en başında Yıldız'ı bulunduran Chelsea, 19 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunduğu haberin detayında yer alırken, Yıldız'ın Juventus'tan ayrılmak istemediği ve İtalyan ekibinin de Kenan'ı bırakmak istemediği belirtildi.

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Bu nedenle de Chelsea'nin şimdilik transfer girişimlerini durdurduğu aktarıldı.

Kenan'a deli oluyorlar

Öte yandan SportMediaSet adlı haber portalında yer alan habere göre; Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Kenan Yıldız'a adeta deli oluyor ve Juve de yeni takım projesinin merkezinde yer alıyor.

Ayrıca haberde Juve'nin Yıldız'la sözleşme uzatmasının beklendiği belirtilirken, genç oyuncunun en büyük hedefinin idolü del Piero'nun formasını giymek olduğu aktarıldı.