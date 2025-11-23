Fenerbahçe’ye büyük müjde: Transferde kasa dolacak! Almanya yolcusu

Fenerbahçe'de kış transfer dönemi için çalışmalar devam ederken bir yandan da takımdan ayrılacak futbolcuların da durumu belli oluyor. Bu kapsamda, Sarı-Lacivertli ekibin orta saha oyuncusuna Almanya'dan talip çıktı.

Ne söylendi?

Frankfurter Rundschau'nun haberine göre; devre arasında orta saha hamlesi yapmak isteyen Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe'nin gözden çıkarttığı Sebastian Szymanski'yi gündemine aldı. Ancak habere göre bu transferin gerçekleşmesi şimdilik zor...

Fiyatı belli oldu

Habere göre, Fenerbahçe yıldız oyuncu için en az 15 milyon euro talep ediyor. Eintracht Frankfurt, orta sahasını güçlendirmek ve oyununa daha fazla çeşitlilik katmak için onu ana hedefi olarak görüyor. Kulüp, transferi tamamlamak için geçen yaz elde ettiği bonservis bedellerinin bir kısmını kullanabilir.

Öte yandan Frankfurt'un yanı sıra RB Leipzig ve Köln de Szymanski ile ilgileniyor. Fenerbahçe ve Leipzig arasında Christoph Baumgartner'in de dahil olduğu potansiyel takas anlaşması özellikle ilgi çekici. Bu, Leipzig'e transferde avantaj sağlayabilir, ancak diğer Bundesliga kulüpleri de Szymanski için yarışa girmeye hazır görünüyor.

Fenerbahçe performansı

Sarı-Lacivertli ekipte şu ana kadar 1228 resmi maça çıkan Sebastian Szymanski, bu maçlarda 22 gol - 30 asistlik performans gösterdi. Piyasa değeri 14 milyon Euro olarak gösterilen 26 yaşındaki oyuncu, 2023-24 sezonunda 9.75 milyon Euro karşılığında Dinamo Moskova'dan Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.