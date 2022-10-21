Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Christoph Daum kanserle mücadele ettiğini açıkladı

Türkiye'de üç farklı takımda görev yapan ve üç şampiyonluk elde eden Alman futbol adamı bir süredir kanser tedavisi gördüğünü duyurdu.

Süper Lig'de ikisi Fenerbahçe, biri Beşiktaş ile olmak üzere üç şampiyonluk elde eden ve bir dönem Bursaspor'u da çalıştıran Alman teknik direktör Christoph Daum, kanser hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir süre önce konan teşhisin ardından tedavisinin başarılı bir şekilde devam ettiğini aktaran 69 yaşındaki futbol adamı, bu süreçte mahremiyetine saygı beklediğini söyledi.

Son olarak Romanya'yı çalıştırdı

Daha önce Stuttgart ile Bundesliga şampiyonluğu da yaşayan ve Leverkusen'de de oldukça başarılı bir döneme imzasını atan Daum, Türkiye'nin yanı sıra Belçika ve Avusturya'da da çalışmıştı. Son olarak Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Daum, milli takım deneyiminin ardından hiçbir takımda görev almamıştı.

Fenerbahçe'de geçirdiği dört sezonda iki şampiyonluk kazanan Daum, iki şampiyonluğu ise takımının lider girdiği son haftada kaybetmişti.

Ülkeye uyumu ve adaptasyonu konusunda Türk futbolunun gördüğü en başarılı yabancılardan biri olan Daum, Bayer Leverkusen'i çalıştırdığı dönemde de şampiyonluğa çok yaklaşmış ancak son haftada Bayern Münih'e kaptırmıştı. O dönem ismi Almanya Milli Takımı ile de anılan Daum'un bu hedefi bir dönem uyuşturucu kullanmasının ortaya çıkması nedeniyle gerçekleşmemişti.