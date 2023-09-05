Sarı-lacivertli takımda 10 futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe, 23 kişilik UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kadroda yer alan isimler kamuoyuna duyuruldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunda hangi futbolcular yok?

Sarı-lacivertli takımın kadrosunda 10 futbolcu yer almadı.

Fenerbahçe'den UEFA'ya bildirilen 23 kişilik listede Samet Akaydin, Luan Peres, Omar Fayed, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bertuğ Elmaz, Emre Demir, Emre Mor ve Burak Kapacak ile lisansı dondurulan Lincoln Henrique bulunmadı.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunda kimler var?

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko."

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Ludogorets, Nordsjaelland ve Trnava ile mücadele edecek.