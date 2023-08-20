Fenerbahçe - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GOAL Türkiye, bildiriyor.

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Samsunspor ile karşılacak olan Fenerbahçe, ardından rotasını yeniden Avrupa'ya çevirecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda NK Maribor'u eleyen sarı-lacivertliler, grup aşaması öncesindeki son engelle karşılaşacak.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Twente ile kozlarını paylaşacak.

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Fenerbahçe - Twente maçı hangi kanalda?

Sarı-lacivertliler, 24 Ağustos Perşembe akşamı Kadıköy'de Twente'yi konuk edecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelenin yayıncısı henüz netlik kazanmış değil. Yayıncı kuruluş belli olduğunda GOAL Türkiye, bu makaleyi güncelleyecek.