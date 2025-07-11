Fenerbahçe transferinde mutlu sona çok yaklaştığı Marco Asensio'yu İstanbul'a getirmek üzere

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Marco Asensio ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, İspanyol yıldız Marco Asensio’yu kadrosuna katmak için sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler hem Paris Saint-Germain ile hem de oyuncuyla anlaşma sağladı. 29 yaşındaki hücum oyuncusunun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Fenerbahçe’nin yaptığı son teklifi kabul eden Asensio, PSG ile yapılan görüşmelerin ardından transferin son aşamasına geldi.

Anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu belirtilirken, Asensio’nun 1 yıl için toplam 20 milyon euro kazanacağı öne sürülüyor. Bu rakamın içinde hem oyuncuya ödenecek maaşın hem de PSG’ye ödenecek bonservis bedelinin yer aldığı iddia ediliyor.

Geçen sezon hem PSG'de hem Aston Villa'da oynadı

Fenerbahçe, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadrosunu yıldızlarla güçlendirmeye devam ediyor. Marco Asensio transferi, takımın hücum hattına büyük katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor.

Asensio, 2016 yılında Espanyol’dan Real Madrid’e transfer olmuş ve burada yedi sezon forma giymişti. 2023 yazında serbest oyuncu olarak PSG ile sözleşme imzalayan Asensio, geçtiğimiz sezonun devre arasında Aston Villa’ya kiralanmıştı. Geçtiğimiz sezon PSG ile 12 maça çıkan yıldız futbolcu 2 gol ve 4 asistlik performans sergilerken, Aston Villa’da ise 21 maçta 6 gol ve 1 asist kaydetmişti.

İspanyol futbolcunun, Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki hedeflerinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.