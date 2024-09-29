Jose Mourinho’nun kızı Matilde Mourinho, uzun zamandır birlikte olduğu partneri Danny Graham ile Ekim ayında dünya evine girmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun kızı Matilde Mourinho, uzun zamandır birlikte olduğu partneri Danny Graham ile Ekim ayında dünya evine girecek. Düğünün, Portekiz’in küçük bir kasabasında, Azeitao’da gerçekleşeceği belirtiliyor. Çift, 2016 yılından bu yana birlikte ve geçtiğimiz yıl Ağustos ayında nişanlanmışlardı.

Portekizli çalıştırıcının damadı Graham, Londra merkezli emlak danışmanlık şirketi Agace and Graham’ın kurucu ortaklarından biri. Graham, futbol dünyasına da yabancı değil zira 2016 yılında LA Galaxy’de stajyer olarak görev yapmıştı.

Düğün milli araya göre planlandı

Matilde, annesi ve yakın arkadaşlarıyla Ağustos ayında bekarlığa veda partisinin tadını çıkardı. Mourinho’nun kızı, düğün tarihini babasının katılımına uygun bir şekilde ayarlamış olabilir. Uluslararası aranın 6-14 Ekim tarihlerine denk gelmesi, Fenerbahçe teknik direktörü olan Mourinho’nun kızının düğününe katılmasını sağlayacak.

Fenerbahçe, milli aradan önce son maçını 3 Ekim’de Twente’ye karşı Avrupa Ligi’nde oynayacak ve ardından 20 Ekim’de Süper Lig’de Samsunspor’a karşı sahaya çıkacak. Mourinho’nun takımı, Süper Lig’de dört galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor; tek mağlubiyet ise geçen hafta ezeli rakipleri Galatasaray’a karşı alındı.

Efsanevi teknik direktör, Galatasaray mağlubiyeti sonrası düzenlenen basın toplantısına katılmamış ve rakip takımın teknik direktörü Okan Buruk’un uzun süren basın toplantısını eleştirmişti.