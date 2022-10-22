Sarı-lacivertlilerin hocası hâlâ dinamik olduğunu gösteriyor.

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jorge Jesus’un ilginç bir özelliği daha ortaya çıktı.

Portekizli hocanın günde yedi kilometre koşu yaptığı iddia edildi.

Ne söylendi?

Milliyet’in Fenerbahçe muhabiri Senad Ok, Jorge Jesus’un günde yedi kilometre koştuğunu şu sözlerle aktardı:

“Jorge Jesus günde yedi kilometre koşuyormuş. Bunun nasıl olduğunu sorduğumda hocanın kırmızı et yemediğini öğrendim.”

Jorge Jesus'u ne bekliyor?

Şu ana kadar sergilemiş olduğu performans ile Fenerbahçeli taraftarların adeta sevgilisi olan Jorge Jesus'u bu hafta zor bir maç bekliyor.

Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında, şampiyonluk yarışındaki önemli rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Daha sonra yüzünü Avrupa'ya dönecek olan Jorge Jesus'un öğrencileri 22 Ekim Perşembe akşamı Rennes'i ağırlayacak.