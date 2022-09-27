Portekizli, işini şansa bırakmamak için elinden geleni yapıyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, rakiplerinii detaylı bir şekilde analiz etmeye devam ediyor.

Portekizli hoca, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı öncesi de oldukça temkinli davranıyor.

Jesus, Kartal'ı adeta ezberlemiş durumda.

Ne söylendi?

Skorer'den Senad Ok'un haberine göre, Türkiye'deki ilk derbisine çıkacak olan Jorge Jesus, ekibine Beşiktaş'ın son üç maçını stadyumdan takip ettirdi.

Portekizli hoca maçları videodan izlerken gelen raporu da bu analiz ile birleştirerek derbi için planını hazırladı.

Jorge Jesus'u ne bekliyor?

Portekizli teknik direktör, 2 Ekim'de Türkiye'deki ilk derbisinde Beşiktaş'a karşı galibiyet arayacak.

Sarı-lacivertliler, derbinin ardından 6 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'yı konuk edecek. Ardından lige dönecek olan Fenerbahçe, 9 Ekim'de Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.