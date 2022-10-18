Portekizli hoca, taraftarın jestinin içeriğini maç sonunda öğrendi ve annelerin hayattaki önemine değindi.

Fenerbahçeli taraftarların Jorge Jesus sevgisi her geçen gün katlanarak devam ediyor. Kanarya'nın Ankaragücü deplasmanında bu sevginin en büyük örneklerinden biri yaşandı.

Fenerbahçe'nin kaldığı otele gelen bir taraftar, aynı otelde kalan annesi için aldığı çiçeği Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a hediye etti.

Çiçeği alan Portekizli hoca, teşekkür ettiği taraftar ile fotoğraf çekildikten sonra takım otobüsüne bindi.

Jorge Jesus ne söyledi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında bu olayın sorulması üzerine gazetecilere şunları söyledi:

"Bu olaydan haberim yoktu. Benim annem maalesef vefat etti ve ben şunu düşünüyorum; anne, bu hayattaki her şeydir.

"Taraftarımızın yaptığı bu jesti bilmiyordum, maalesef şu anda öğrendim. Kendisine şahsi olarak teşekkür ediyorum.

"Taraftarlarımızın sevgisine teşekkür ediyorum. Gerçek taraftarlar kazanırken de kaybederken de takımın yanında olur. Ben de Fenerbahçe taraftarının gerçek bir taraftar olduğunu düşünüyorum."

Jorge Jesus'u ne bekliyor?

Fenerbahçe, bu hafta içi Avrupa mesaisinde olmayacak ve hafta sonundaki İstanbul derbisine hazırlanacak.

Jesus'un ekibi, 22 Ekim Cumartesi akşamı Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Sarı-lacivertliler, bu kritik maçtan beş gün sonra ise yüzünü tekrardan Avrupa'ya dönecek ve 27 Ekim'de Rennes'i ağırlayacak.