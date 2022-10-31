Sarı-lacivertlilerin Portekizli hocası, 5-2 kazanılan İstanbulspor maçının ardından kalecisine bir kez daha sahip çıktı.

Jorge Jesus, takımın kalecisi Altay Bayındır'ın sevgiye ihtiyacının olduğunu söyledi.

Portekizli hoca, her futbolcunun iyi oynamadığı dönemler olabileceğini ve taraftarın bunu anlaması gerektiğini vurguladı.

Jesus ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nden elbet eleneceklerini ve asıl hedeflerinin lig olduğunu bir kez daha söyledi.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'nin deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuşan Jesus, maçla ilgili şu yorumu yaptı:

"Rakibimiz attığı gollerle maça ortak oldu ama fiziksel kapasitemizi ortaya koyduk. Baskılı oyunumuzla iki gol daha attık.

"Riskli oyunda arkada az adam bırakıyoruz ve boşluklar oluşuyor. Ben oyuncularımdan böyle bir oyun istiyorum. Önemli olan yediğimizden çok gol atmamız."

"Her zaman oyuncularımın arkasında durmalıyım"

Maç sonunda Altay'ı tribünlere götürüp millî kaleciyi alkışlatan tecrübeli hoca, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Önemli olan ben değilim, takım. Ben de takımın bir parçasıyım. Sorumluluk benim. Siz istediğiniz kadar iyi hoca olun, oyuncularınız fikirlerinize inanmazsa şansınız yoktur.

"Birlik olmuş bir gurubumuz var. Her zaman oyuncularımın arkasında durmalıyım. Altay'ın taraftarın sevgisine ihtiyacı var. Her oyuncunun iyi oynamadığı dönemler olabilir, taraftarların bunu anlaması gerekiyor.

"Oyuncuyu daha zor duruma sokmamaları lazım. Futbolcular Fenerbahçe'nin ve ambleminin ta kendisi. Biz de taraftardan bunu istiyoruz."

"Avrupa Ligi'ni kazanamayacağımızı biliyorum"

Jesus, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanamayacaklarını bildiğini itiraf ederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim büyük hedefimiz lig. Şu anda 1. sıradayız ama hiçbir şey garanti değil. Nasıl başladığımız değil nasıl bitireceğimiz önemli.

"Avrupa Ligi'ni kazanamayacağımızı biliyoruz. Bizden çok güçlü takımlar var ama gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Bir yerde elbette eleneceğiz.

"Dinamo Kiev karşılaşmasından sonra bir lig maçımız olacak. O çok önemli. Kiev'de daha az oynayan oyuncularla oynayabiliriz. Dinamo Kiev Teknik Direktörü'nü memnun edebilecek bir sonuç da olabilir."