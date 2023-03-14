Portekizli teknik direktör, yanlış anlaşılan sözlerinin ardından tepki çekmeye devam ediyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un ortaya çıkan telefon görüşmesi, gündemdeki yerin korumaya devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere, Flamengo'ya yakınlığıyla bilinen Gabriel Reis, Paparazzo Rubro-Negro isimli Youtube kanalının canlı yayınında Jorge Jesus'un kendisine gönderdiği ses kaydını yayınlamıştı.

Kayıtta Jesus'un, "Türkiye’de hava çok soğuk ve uyum sağlamakta zorlanıyorum. İşler istediğim gibi gitmiyor. Ancak mayıs ayını beklememiz gerekiyor. Brezilya’ya kucak dolusu sevgiler" dediği ortaya çıkmıştı.

Bu ses kaydı, Portekizli hocanın Flamengo'ya gitme düşüncesi olarak algılanmıştı ancak daha sonra Jesus'un, "Mayısta orada olacağım" şeklindeki sözlerinin, Brezilya ya da Flamengo'ya dönüş şeklinde söylemediği ve tecrübeli hocanın Portekiz'deki restoranı kastettiği öğrenildi.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Serdar Ali Çelikler, Vole YouTube kanalında yaptığı açıklamada konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bomboş bir laf. Bu açıklaması doğruysa ve Ali Koç, Jesus'u göndermeye karar verirse arkasında duracağım. Şimdi bu Jesus'a diyeceksin ki, 'Al bu sıcak havada, ele lan Sevilla'yı!'"

Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde perşembe akşamı Sevilla'yı konuk edecek.

Kanarya, Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan ilk maçı, üstün oyununa rağmen 2-0 kaybetmişti.