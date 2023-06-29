Sarı-lacivertlilerin yeni hocası, antrenör kadrosunu belirledi. İsmail Kartal'ın, ekibini genişleteceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buldu ve göreve, takımın eski hocası İsmail Kartal getirildi. Hac ibadeti için Suudi Arabistan'da bulunan tecrübeli teknik direktör, İstanbul'a dönüşünü erkene çekti ve çarşamba günü Samandıra'da iş başı yaptı.

Bununla birlikte, Kartal'ın teknik ekibi de belli oldu. Şu ana kadar altı yardımcı antrenör atayan 62 yaşındaki hocanın kadrosunu genişleteceği bildirilldi.

İşte İsmail Kartal'ın teknik ekibi:

Yardımcı Antrenörler: Recep Karatepe, Sercan Terzioğlu

Antrenör: Kemal Kurak

Kaleci Antrenörü: Haluk Kaplan

Performans Analiz: Kerem Güneş

Atletik Performans Antrenörü: Cengiz Sirkan

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ı nasıl duyurdu?

Sarı-lacivertli kulüp, çarşamba akşamı yapılan resmî açıklamada İsmail Kartal'ı şu sözlerle duyurdu:

"Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır.

"İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi."