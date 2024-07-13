Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe dördüncü hazırlık maçında Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Maça dair tüm detaylar GOAL Türkiye'de.

Trendyol Süper Lig’deki şampiyonluk hasretini Jose Mourinho yönetiminde sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, 2024-25 sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor.

Yurt dışındaki hazırlık kampına devam eden sarı-lacivertli takım yeni sezon öncesinde oynayacağı dördüncü hazırlık maçında bugün Fransa’nın Strasbourg takımıyla karşı karşıya gelecek.



Fenerbahç-Strasbourg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Şu ana kadar oynadığı üç hazırlık maçında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alan Fenerbahçe dördüncü maçında Strasbourg ile karşılaşacak.



Merkur Arena'da oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.