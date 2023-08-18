Fenerbahçe, stadyum isim değişikliği konusunun genel kurul toplantısında görüşüleceğini açıkladı.

Fenerbahçe; Olağanüstü Tüzük Tadili Genel Kurul Toplantısı'nda, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin isminin değiştirilmesinin görüşülmesi ve değişiklik konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi kararının görüşüleceğini duyurdu.

Ne söylendi?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

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"Kulübümüzün anayasası mahiyetinde olan tüzüğümüz; uzun süredir yapılan çalışmalar neticesinde çağın gereklerine ve güncel mevzuata uygun hale getirilmiştir.

"Yönetim Kurulumuz tarafından 16.08.2023 tarihinde kabul edilen “Tüzük Tadil Taslağı”, davet yazımız ek’inde görüş ve takdirlerinize sunulmuştur.

"Tüzük değişikliğinin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 2 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 10.30’da Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu, Ataşehir’de yapılacaktır.

"İlk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 9 Eylül 2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin en az onda birinin katımıyla gerçekleştirilecektir."

Fenerbahçe için sırada ne var?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde NK Maribor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, play-off'a kalmayı başardı.

Kanarya'nın play-off turundaki rakibi, Hollanda ekibi Twente oldu. Fenerbahçe, Twente ile ilk maçına 24 Ağustos'ta Kadıköy'de çıkacak.

Rövanş mücadelesi ise 31 Ağustos'ta Hollanda'da oynanacak.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, Twente ile oynayacağı ilk maçtan önce Trendyol Süper Lig'de 21 Ağustos'ta Samsunspor'a konuk olacak.