Yıldızlarla dolu bir kadro planlaması yapan Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor.

Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, yıldızlarla dolu bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-Lacivertli ekip, transferde büyük oynamayı kafasına koyarken dünya yıldızıyla bir kez daha masaya oturup formayı giydirmeyi amaçlıyor.

Dev operasyon başladı

Hem sağ bek hem de sağ kanat olarak oynayabilen 35 yaşındaki oyuncu için elini çabuk tutmak isteyen Kanarya'nın, harekete geçtiği öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler'in, 2 yıllık sözleşme karşılığında Cuadrado'ya, bonuslar hariç senelik 3.5 milyon Euro teklif ettiği ifade edildi. Kolombiyalı yıldızın, Fenerbahçe'den düşünmek için süre istediği belirtildi.

Bir kez daha masaya oturacak

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Juventus'ta oynayan Kolombiyalı yıldız Cuadrodo ile yeniden masaya oturarak bir görüşme daha gerçekleştirecek. Fenerbahçe'nin, yıldız oyuncuyu bu sefer ikna ederek transferi bitirmeyi hedeflediği aktarılıyor. Sarı-Lacivertli ekip, yapacağı son görüşmede bonservisi elinde olan Cuadrado'ya bedavaya Fenerbahçe formasını giydirmeyi hedefliyor.

Performansı nasıldı?

Kanarya, bu transfer için istekli tek takım değil. Lazio’nun da 35 yaşındaki oyuncuya imza attırmak için çalışmalara başladığı belirtildi. Deneyimli oyuncunun bu iki takımdan birinde kariyerine devam etme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi. Cuadrado, ilerlemiş yaşına rağmen geride kalan sezonda Juventus formasıyla 47 resmi maçta 3291 dakika süre alarak halen üst seviyede oynayabileceğini gösterdi.