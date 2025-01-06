Fenerbahçe serbest kalma bedeli 2 milyon euro olan Alman sol beki kadrosuna katmak üzere

Sky Sport'un haberine göre, Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına 27 yaşındaki sol bekin transferi için MLS temsilcisiyle görüşmelere başladı. Ayrıca İspanyol ekibi Las Palmas'ın da Wagner'i transfer listesine aldığı belirtildi.

Serbest kalma bedeli dikkat çekiyor

Kai Wagner'in serbest kalma bedeli yalnızca 2 milyon euro olarak açıklanırken, güncel piyasa değerinin 5 milyon euro civarında olduğu bildirildi. Wagner’in serbest kalma bedelinin düşük olması, transferi cazip hale getiriyor.

Bu sezon MLS'te başarılı bir performans sergileyen Wagner, 1 gol ve 10 asistlik bir istatistik yakalayarak dikkatleri üzerine çekti. Alman sol bek, Philadelphia Union ile olan sözleşmesini 31 Aralık 2026'ya kadar uzatmış olsa da serbest kalma maddesi, transfer sürecini hızlandırabilir.