Fenerbahçe Rodriguez'i bitiriyor
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Fenerbahçe'nin, Serie A ekiplerinden Milan ile 27 yaşındaki sol bek Ricardo Rodriguez’in transferi konusunda anlaşmaya vardığı gündeme geldi.
TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertli ekip, Rodriguez'i zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katacak. Haberde yer alan bir diğer bilgiye göre ise Fenerbahçe yönetimi, transferi sonlandırmak için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararını bekleyecek.
Son günlerde oyuncunun PSV Eindhoven ile anlaşmaya vardığı yönünde haberler çıkmıştı. Rodriguez bu sezon sadece 4 resmi karşılaşmada forma giyebildi.