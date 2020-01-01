Fenerbahçe Rodriguez'i bitiriyor

Fenerbahçe'nin, İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez transferi için takımı Milan ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

'nin, ekiplerinden ile 27 yaşındaki sol bek Ricardo Rodriguez’in transferi konusunda anlaşmaya vardığı gündeme geldi.

TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertli ekip, Rodriguez'i zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katacak. Haberde yer alan bir diğer bilgiye göre ise Fenerbahçe yönetimi, transferi sonlandırmak için Futbol Federasyonu'nun kararını bekleyecek.

Son günlerde oyuncunun Eindhoven ile anlaşmaya vardığı yönünde haberler çıkmıştı. Rodriguez bu sezon sadece 4 resmi karşılaşmada forma giyebildi.