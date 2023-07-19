Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli takım, kulüp tarihinin en pahalı savunma oyunusuna imza attırıyor.

Fenerbahçe, İtalya'nın Udinese Kulübünde forma giyen Brezilyalı savunmacı Rodrigo Nascimento França'nın (Becao) transferi için görüşmelere başladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Becao'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Udinese ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada Becao'nun sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmeleri tamamlamak üzere bu gece İstanbul'a geleceği de belirtildi.

Brezilya'nın Bahia ekibinden 2019 yılında Udinese'ye transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde 4 sezon forma giydi.

Fenerbahçe tarihinin en pahalı savunmacısı

Fenerbahçe’ye transferinin yaklaşık 10 milyon euro karşılığında sonuçlanması beklenen Becao, transfer bu ücretle gerçekleşirse kulüp tarihinin en pahalı savunma oyuncusu olacak.

Serie A takımlarından Atalanta’nın da transfer listesinde yer alan Becao, sözleşmesinin son senesine girmesi ve yeni sözleşme imzalamaya yanaşmaması nedeniyle Udinese tarafından gözden çıkarıldı.

Fenerbahçe’nin eski orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Udinese’de iki sezon birlikte top koşturduğu Becao’yu Serie Anın en iyi stoperlerinden biri olarak nitelendirirken, başarılı savunmacının Avrupa’nın üst düzey takımlarında oynayabilecek yeteneğe sahip olduğunu belirtmişti.