Bu sezon savunmadan yana büyük sıkıntılar çeken sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoperle temaslara başladı.

Süper Lig’de son haftalara lider Galatasaray’ın gerisinde giren Fenerbahçe’de gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertli takım Udinese’nin geçtiğimiz sezon da gündeme gelen 27 yaşındaki Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao ile şimdiden temas kurdu.

Becao’nun sözleşmesinin son sensine girecek olması nedeniyle transferin gerçekleşme olasılığı yüksek görünürken, deneyimli oyuncunun da Fenerbahçe’de oynamak için istekli olduğu biliniyor.

Bonservisi 5 milyon euro

Avrupa’da ilk olarak CSKA Moskova forması giyen ve 2019-2020 sezonundan bu yana Udinese için oynayan Becao bu sezon takımıyla 28 maça çıkarken, iki gol attı.

Brezilya’da Bahia altyapısında yetişen Becao, Udinese için dört sezonda 127 maça çıkarken istikrarıyla da göz doldurdu. Sağ ayaklı stoper transferin gerçekleşmesi halinde mevcut Fenerbahçe kadrosunda Gustavo Henrique, Luan Peres, Willian Arao, Lincoln ve Jaoo Pedro’nun ardından altıncı Brezilyalı futbolcu olacak. CIES’e göre bonservis bedeli 5 milyon euro olan Becao’nun transferinde önümüzdeki günlerde hareketli saatler yaşanması bekleniyor.