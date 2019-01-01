Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez'i istiyor

Fenerbahçe’nin, Milan’ın İsviçreli sol beki Ricardo Rodriguez’i kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi.

yönetimini sezon başında en çok uğraştıran konulardan biri sol bek transferiydi.

Sarı Lacivertliler uzun süre ’nın Sırp futbolcusu Aleksandar Kolarov ile görüştü. Son güne dek görüşmeler yapıldı ancak futbolcunun kulübü ikna edilemedi.

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Hürriyet’in haberine göre; Avrupa'da forma giyen çok sayıda sol beki transfer listesine alan Fenerbahçe, ’da oynayan Ricardo Rodriguez’de karar kıldı.

İtalyan ekibinin 2017 yılında 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında ’dan transfer ettiği Rodriguez, bu sezon sadece 4 maçta forma şansı bulduğu için takımdan ayrılmak istiyor.

27 yaşındaki oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak isteyen Fenerbahçe, Milan ile de prensip anlaşmasına vardı.. Sarı Kacivertliler önümüzdeki günlerde masaya oturacakları Rodriguez’i de ikna ederse transfer gerçekleşecek.