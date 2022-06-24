Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Partizan’ın resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Kanarya üçüncü hazırlık karşılaşmasını Sırbistan temsilcisine karşı oynayacak.

Jorge Jesus önderliğinde yeni sezon çalışmalarına Can Bartu Tesisleri’nde 15 Haziran’da başlayan Fenerbahçe’de hazırlık aşaması olarak ikinci kampın Avusturya’da yapılması bekleniyor.

İlk karşılaşmasında FC Shkupi ile 2-2 berabere kalan sarı lacivertlilerin ikinci hazırlık maçı Tirana’yla oynanacak.

Partizan’ın resmi hesabından yapılan açıklamaya göre Kanarya üçüncü hazırlık karşılaşmasını Sırbistan temsilcisi Partizan’a karşı oynayacak.

Fenerbahçe’nin Avusturya kampına dair bir takvim henüz paylaşılmış değil.

Fenerbahçe - Partizan maçı ne zaman?

22 Haziran’da oynanan ilk hazırlık maçı FC Shkupi, 25 Haziran’da ikinci hazırlık maçı Tirana’dan sonra üçüncü hazırlık maçını Partizan’la oynayacak Fenerbahçe, bu sezon Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını da böylelikle oynamış oynayacak.

Fenerbahçe Partizan hazırlık maçı 2 Temmuz cumartesi günü saat 19.30’da Avusturya’nın Graz

kentinde oynanacak.

Fenerbahçe - Partizan maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe – Partizan hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi

bulunmuyor.

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