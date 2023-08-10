Trendyol Süper Lig'de 2023-23 sezonunun başlamasına saatler kala Fenerbahçe, Avrupa kupalarına katılmak için sahaya çıkıyor.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında bu akşam Slovenya ekibi NK Maribor'u konuk ediyor.
Fenerbahçe - NK Maribor maçı hangi kanalda?
İsmail Kartal'ın öğrencileri, Slovenya temsilcisi karşısında ilk maçtan avantajlı bir skor almayı ve Süper Lig'in ilk maçına moralli başlamayı umuyor.
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Fenerbahçe'ni NK Maribor ile oynayacağı mücadele Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak. İngiliz hakem Robert Jones'un yöneteceği maç, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 17 Ağustos'ta oynanacak.
|Maç
|Tarih
|Saat
|Kanal
|Fenerbahçe - NK Maribor
|10.08.2023
|21.00
|S Sport Plus