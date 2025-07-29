Fenerbahçe'nin yıldızına İtalya'dan talip! Transferde sürpriz gelişme

Fenerbahçe'nin yıldız orta saha oyuncusunu, İtalya Serie A ekibi kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe’ye kiralık olarak geçtiğimiz yaz transfer döneminde katılan Sofyan Amrabat'ın bu yaz opsiyonu devreye girdi ve bonservisi alındı. Faslı orta saha oyuncusunu Avrupa ekipleri yakından takip ediyor.

Ne söylendi?

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus, 27 yaşındaki futbolcuyu transfer listesine dahil etti. Yeni sezonda orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Torino ekibi, Amrabat’ın performansını yakından takip ediyor. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlı kulübün, önümüzdeki günlerde Kanarya’nın kapısını çalabileceği öne sürüldü.

Mou izin vermiyor

Bu yaz satılma ihtimali bulunan Sofyan Amrabat ile ilgili teknik direktör Jose Mourinho kararını verdiği aktarılmıştı. Portekizli hoca, yeni bir 6 numara transferi gerçekleşene kadar Amrabat'ın gitmesine izin vermeyeceğini Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe'ye iletmişti.

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Jose Mourinho'nun bu isteğinin ardından Fenerbahçe yönetimi, takıma yeni bir orta saha oyuncusu katılana kadar Faslı yıldızla yollarını ayırmayı planlamıyor.