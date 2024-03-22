Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski için rekor bonservis

Fenerbahçe'nin yıldızı Sebastian Szymanski'nin adı Napoli ile anılırken sarı-lacivertlilerin talep ettiği rekor bonservis bedeli ortaya çıktı.

Sebastian Szymanski'nin adı transfer dedikodularına karıştı

Fenerbahçe kulüp tarihine geçecek rekor bonservis istiyor

Szymanski performansıyla takımın vazgeçilmezlerinden oldu

NE OLDU? Bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 46 maçta, 12 gol, 14 asiste imza atan Sebastian Szymanski, İsmail Kartal'ın kadrosunun vazgeçilmez oyuncularından biri haline geldi. Sarı-lacivertlilerdeki performansıyla dikkat çeken Polonyalı orta saha, Avrupa'nın birçok deviyle anılırken Napoli iddiaları güçlendi.

BÜYÜK RESİM: Gazeteci Nicolo Schira'nın Radio Marte'de söylediklerine göre, Fenerbahçe, Sebastian Szymanski için yaklaşık 25 - 30 milyon euro bir bonservis istiyor. Polonyalı oyuncunun transferi, söz konusu miktarla gerçekleşirse Szymanski, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek.

DAHA FAZLASI: Nicolo Schira açıklamasının devamında Napoli ile Fenerbahçe arasındaki iyi ilişkilerin, 24 yaşındaki oyuncunun transferine yardımcı olabileceğini söyledi.

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SIRADA NE VAR? Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.