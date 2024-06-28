Sarı-lacivertli takımdaki ilk sezonunda oldukça etkileyici bir performans sergileyen yıldız oyuncu kariyerine farklı bir takımda devam edebilir.

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko'nun teknik direktörlüğünü Gennaro Gattuso'nun yaptığı Hırvat takımı Hajduk Split'e transfer olmaya yakın olduğu öne sürüldü. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre Bosnalı yıldız forvet, 2026 yılına kadar geçerli olacak bir sözleşme için Hajduk Split ile anlaşmaya yakın.

37 yaşındaki oyuncu, kariyerinin son dönemlerinde yeni bir maceraya atılmak için Hajduk Split'e katılma isteğini belirtti ve şu anda iki kulüp arasında transferin gerçekleşmesi için görüşmeler devam ediyor.

Fenerbahçe'de ayrılık yakın

Dzeko, Fenerbahçe'de geçirdiği süre boyunca önemli katkılar sağladı. Ancak, yaşının ilerlemesi ve kulübün transfer politikası nedeniyle, Dzeko'nun takımdan ayrılması gündeme geldi. Fenerbahçe yönetimi, Bosnalı yıldızın Hajduk Split'e transferine yeşil ışık yaktı ve bu transfer biraz daha açılacak maaş bütçesi yeni transferlerde kullanılacak.

Hajduk Split'e transferin detayları

Hajduk Split, Dzeko'nun transferini tamamlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Kulüp, tecrübeli forvetin liderlik ve tecrübesiyle genç oyunculara örnek olmasını bekliyor. Ayrıca, Dzeko'nun golcülük yeteneklerinin takıma büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor. Hajduk Split yönetimi, Dzeko'yu kadroya katmak için gerekli mali kaynakları sağlamak adına sponsorlarla ve yatırımcılarla görüşmeler yapıyor.

Edin Dzeko'nun kariyeri ve geleceği

Edin Dzeko, kariyerine Bosna-Hersek'te başladıktan sonra Avrupa'nın birçok büyük kulübünde forma giydi. Wolfsburg, Manchester City ve Roma gibi takımlarda gösterdiği performansla adını duyuran Dzeko, Fenerbahçe'de de önemli işlere imza attı. Şimdi ise kariyerinin son döneminde Hajduk Split'te yeni bir sayfa açmayı planlayan Dzeko, bu transferle hem kendisi için yeni bir meydan okuma hem de Hajduk Split için büyük bir kazanç olabilir.

Sonuç

Edin Dzeko'nun Hajduk Split'e transferi, her iki taraf için de kazançlı bir hamle olarak görülüyor. Fenerbahçe, tecrübeli forvetten elde edeceği gelirle kadrosunu gençleştirmeye devam ederken, Hajduk Split de Dzeko'nun tecrübesi ve golcülük yeteneklerinden faydalanarak ligde ve Avrupa'da başarıyı hedefliyor. Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor ve futbol dünyası, bu önemli transferin sonucunu merakla bekliyor.