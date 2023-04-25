İstanbulspor'a iki gol atan Arda Güler, 3-3 sona eren mücadelenin ardından Fenerbahçe taraftarından özür diledi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kadıköy'de İstanbulspor ile 3-3 berabere kalarak taraftarını büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalıp iki puan kaybettiği haftada, çok önemli bir fırsatı tepti.

İstanbulspor'a karşı iki gol atıp yıldızlaşan Arda Güler ise karşılaşma sonrasında taraftarlardan özür diledi.

Ne söylendi?

Mücadelenin ardından gazetecilere konuşan 18 yaşındaki futbolcu, şu yorumu yaptı:

"Attığım goller, eğer kazansaydık bir anlam ifade edecekti. Galibiyetten başka bir şeye tahammül edecek gücümüz kalmadı. Taraftarımızdan özür dileriz. Çok üzgünüz."

Diğer futbolcular ne dedi?

Fenerbahçe'nin sol beki Alioski, "Her şey bitmedi. Daha oynayacağımız maçlar var ama bizim için zorlu bir akşamdı. Yaralandık, üzüldük. İnanmaya devam edeceğiz. Umut daima var. Sezon sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz" derken Joao Pedro ise, "Bu maç önemliden de öteydi. Maalesef istediğimiz galibiyeti alamadık ama lig henüz bitmedi" yorumunu yaptı.

Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman?

İstanbulspor karşısında büyük bir yara alan Kanarya, 32. hafta mücadelesinde Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Kritik mücadele, 29 Nisan Cumartesi akşamı saat 19.00'da oynanacak.