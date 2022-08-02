Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertli takımla ilk maçına çıkmak için sabırsızlanıyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Luan Peres, sahada mücadelenin ve savaşmanın hiçbir zaman eksik olmayacağını söylerken Süper Lig'deki tüm maçları kazanmaya çalışacaklarını vurguladı.

Brezilyalı oyuncu, sarı-lacivertli formayla güzel bir yıl geçireceğini düşünüyor ve sezona hazır olduklarını ifade ediyor.

Peres, Fenerbahçe'nin çok etkileyici bir kulüp olduğunu geldiği ilk andan itibaren hissettiğinin altını çizdi.

Ne söylendi?

Luan Peres Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Bu takım her sezona şampiyon olma parolasıyla başlar. Şampiyon olmak istiyoruz, bu seneki hedefimiz bu.

Bunun için çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Buraya geldiğim ilk andan itibaren çok iyi hissediyorum. Çok iyi karşılandım. Şimdiden iyi adapte oldum diyebilirim.

"Şehri de çok beğendim. Daha henüz tanımıyorum, ama gördüğüm kadarıyla çok büyük bir şehir ve yapacak çok şey var. Burası büyük bir kulüp, etkileyici tesislerimiz var. İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum."

Fenerbahçe'nin kendisine olan ilgisini duyduğunda çok mutlu olduğunu. aktaran Brezilyalı oyuncu, "Menajerim benimle iletişime geçti ve Fenerbahçe'nin benimle ilgilendiğini söyledi.

"Ben de 'Oraya gitmeyi çok isterim.' dedim. Yaklaşık 3 hafta süren bir süreçti ve sonunda da işler istediğimiz gibi gitti.

"Süreç boyunca sürekli menajerime soruyordum, o da bana iyi gittiği yönünde bilgiler veriyordu. En sonunda olumlu sonuçlandı, ben de çok mutlu oldum.

"O sırada eski takımımla İngiltere'de kamptaydık. Hemen Fransa'ya gittim, eşyalarımı topladım ve buraya geldim" dedi.

"Şampiyon olmak istiyoruz"

Bu sene takvim sebebiyle, farklı bir sezon olacağına değinen Peres, ülkesinde Fenerbahçe'nin çok iyi bilindiğini vurguladı.

"Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz, oynayacağımız maçların hepsini kazanmak istiyoruz.

"Türkiye Ligi'ni gelmeden önce de takip ediyordum. Türkiye'de taraftarlar futbola aşık, takımlarına çok tutuklu bir şekilde bağlılar. Çok fanatik taraftarlar var.

"Brezilya'da Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe'nin tarihini herkes çok iyi biliyor. Burada oynayan Brezilyalıları ve onların neler başardığını herkes biliyor.

"Taraftarlarımız çok fanatik ama bunun yanında sayıca çok büyük bir taraftar kitlesine sahibiz. Bu da beni buraya gelirken motive eden etkenlerden biri oldu.

"Buraya gelmeden önce Arao ile konuştum sadece. Kendisi benden birkaç hafta önce buraya gelmişti. Zaten kulübü, kulübün büyüklüğünü ve taraftarları biliyordum.

"Ben ona daha çok şehirle ilgili sorular sordum. Daha önce oynamış Brezilyalılarla iletişime geçemedim çünkü iletişim bilgileri bende yok.

"Tabii ki hepsini çok iyi tanıyorum ki burada yanı başımızda duvarda Alex, Cristian Baroni, Deivid ve diğer Brezilyalıları görüyoruz. Ben de buraya gelen başka bir Brezilyalı olduğum için çok mutluyum. Onlar gibi tarih yazmak istiyorum."

"Sahada her şeyimi vermek isterim"

Kaybetmeyi hiç sevmediğini belirten Brezilyalı oyuncu, "Her futbolcu her maçta elinden gelenin en iyisini yapmalı, takımı için sonuna kadar savaşmalı.

"Toplu ve topsuz oyunda elinden gelenin en iyisini yapmalı. Ben de kendimi bu şekilde tanımlayabilirim. Kaybetmeyi hiç sevmem. Sahada her şeyimi vermek isterim.

"Hırslı, cesaretli ve istekli bir oyuncuyumdur. Tabii ki sahada her zaman istediğiniz performansı sergileyemeyebiliyorsunuz, iyi gününüzde olamayabiliyorsunuz.

"Ama en azından iyi günümde olmadığımda bile bende eksik olmayacak bir şey var o da savaşmak. Böyle olunca da sahada telafi edebilmiş oluyorsunuz. Umarım bu sene bu şekilde kendimi gösterebilirim.

"Buraya geldiğimde çok fazla takipçi beni ekledi. Bu da taraftarımızın ne kadar büyük ve sayıca fazla olduğunu gösteriyor. Sürekli bana desteklerini gösterdiler" dedi.

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