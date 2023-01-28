Sarı-lacivertli takım anlaşmaya varılan 21 yaşındaki sol bekin İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi için İtalyan ekibi Parma ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Jayden Quinn Oosterwolde'nin transferi konusunda oyuncu ve kulübü Parma Calcio 1913 ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, 29 Ocak Pazar günü görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." denildi.

Sol bek mevkisinde görev yapan Hollandalı oyuncu 21 yaş altı yabancı oyuncu statüsünde olduğu için Fenerbahçe'nin bu transferinin ardından herhangi bir yabancı oyuncusuyla yolları ayırması gerekmeyecek.

Bu sezon Serie B'de 18 maça çıkan Oosterwolde daha önce ülkesinde Twente takımının formasını giymişti. Hollanda Milli Takımı ile henüz maçı olmayan genç futbolcu için ödenecek bonservis bedeli ise açıklanmadı.