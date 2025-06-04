Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü belli oldu

Fenerbahçe, Mario Branco'dan boşalan futbol direktörlüğü görevine 30 yaşındaki Devin Özek'i getirdi.

Fenerbahçe'de üst düzey bir görev değişikliği gerçekleşti. HT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertli kulüpte futbol direktörlüğü koltuğuna Devin Özek oturdu. 1995 doğumlu genç futbol adamı, Mario Branco'nun görevinden ayrılmasının ardından bu kritik pozisyona getirildi.

Devin Özek, Almanya doğumlu ve Türk kökenli bir futbol yöneticisi. Alman bir anne ve Türk bir babanın çocuğu olan Özek, futbol kariyerine Almanya'nın alt liglerinde oyuncu olarak başladı. Ancak aktif futbolculuk kariyerini 2016 yılında, henüz 21 yaşındayken noktaladı.

Futbolun farklı alanlarında kariyerine devam eden Özek, 2017 yılında Simon Rolfes’in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer şirketinde scout ve futbol kariyeri yöneticisi olarak görev aldı. Burada gösterdiği performans, onu Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’e taşıdı.

Leverkusen'den Fenerbahçe'ye

2021 yılında Bayer Leverkusen'de scout olarak işe başlayan Özek, daha sonra kulübün uluslararası ilişkiler sorumlusu oldu. 2022 yazında Leverkusen’in sportif direktörü Simon Rolfes’in yardımcılığına yükseldi. Bu süreçte teknik direktör Xabi Alonso’nun göreve getirilmesinde ve transfer süreçlerinde aktif rol üstlendi.

Özek’in Grimaldo ve Boniface gibi isimlerin takıma katılmasında ve Moussa Diaby'nin Aston Villa’ya satışında etkili olduğu belirtiliyor. Genç yaşına rağmen üst düzey futbol operasyonlarında edindiği deneyim, onu Fenerbahçe için cazip bir isim haline getirdi.

Üç dil biliyor, UEFA B lisansı var

Devin Özek, Türkçe, Almanca ve İngilizce olmak üzere üç dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Aynı zamanda UEFA B Lisansı’na sahip olan Özek, hem teknik ekip hem de yönetimle etkili iletişim kurabilecek kapasitede. Bu donanımı sayesinde kulüp içinde önemli bir köprü vazifesi görmesi bekleniyor.