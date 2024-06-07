Fenerbahçe'nin yeni golcüsü kim olacak? Lukaku, Sörloth, Muriqi ve diğer tüm adaylar

Transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin kadrosuna katacağı yeni golcü merakla bekleniyor.

Jose Mourinho’nun teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe’de bir santrfor takviyesi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sarı-lacivertli takımın başkan adaylarından Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada Portekizli çalıştırıcının Romelu Lukaku’yu istediğini belirtirken, Yıldırım’ın açıklamalarında Alexander Sörloth ismi de gündeme gelmişti.

Michy Batshuayi’nin kontratının sona ermesiyle birlikte Belçikalı yıldızı takımda tutmak için de görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe’de başkan Ali Koç golcü oyuncunun takımda kalmasını arzuladıklarını açıklamıştı.

Öte yandan Edin Dzeko ile de sözleşmesi devam eden Fenerbahçe için adı geçen santrforlara ve bu oyuncuların transfer durumlarına GOAL Türkiye aracılığıyla gol atın.

Romelu Lukaku

Chelsea önce Inter’e ardından da Roma’ya kiraladığı Belçikalı golcüyü bir kez daha kiralamak istemiyor. Londra ekibi bu transfer için 43 milyon euro talep ederken Avrupa’da bu bedeli ödeyebilecek çok fazla takım yok. Teknik direktörlük koltuğuna Antonio Conte’yi oturtan Napoli, Victor Osimhen’i satması halinde Lukaku’nun Avrupa’daki bir sonraki takımı olma konusunda favori konumunda yer alırken, Suudi Arabistan da güçlü bir seçenek.



Alexander Sörloth

La Liga’da sezonu 22 golle tamamlayan ve özellikle Real Madrid’e attığı dört golle tüm dünyanın gündemine oturan Sörloth’un kontratındaki serbest kalma bedeli 35 milyonun üzerinde ve Atletico Madrid bu bedeli karşılamaya en yakın takım gibi görünüyor.



Arthur Cabral

Fenerbahçe için adı geçen bir diğer santrfor da Benfica’nın Brezilyalı golcüsü Arthur. İlk olarak Basel’de parlayan ve Dusan Vlahovic’in Juventus’a transferinin ardından Fiorentina’nın yolunu tutan Arthur Benfica’da gözden çıkartılmış durumda. AZ Alkmaar’dan Pavlidis’i kadroya katmaya hazırlanan Portekiz ekibinin Arthur için istediği bonservis bedeli 15-20 milyon euro arasında.



Sehrou Guirassy

Bundesliga’da sezonu 28 maçta 28 golle tamamlayan Gineli golcü gol krallığı yarışında Harry Kane’in gerisinde kalsa da kariyerinin en parlak dönemini yaşadı. Bayern Münih ve Newcastle United gibi bol paralı takımların da listesinde yer alan 28 yaşındaki oyuncunun kontratında 17,5 milyon euro karşılığında serbest kalma bedeli bulunuyor ve bu da onu büyük liglerde kendini ispatlamış nispeten ucuz bir golcü arayan takımlar için en önemli hedef yapıyor.

Vedat Muriqi

Hemen her transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle anılan Muriqi eski takımı için doğal bir aday. Fenerbahçe’de geçirdiği tek sezonun ardından sarı-lacivertli takıma 18 milyon euro kazandırarak ayrılan Kosovalı yıldız geride bıraktığımız sezonda Mallorca formasıyla La Liga’da 7 gol attı. Takımıyla 2027 yılına dek sözleşmesi süren 30 yaşındaki yıldızın bonservisi Transfermarkt’a göre 12 milyon euro.