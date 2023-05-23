Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olan Ryan Kent, Glasgow Rangers'tan ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon yeniden iddialı olmak için kadro planlamasına başladı.

Sarı-lacivertlilerin yaz transfer dönemindeki hedeflerinden biri de Glasgow Rangers'ın sol kanat oyuncusu Ryan Kent.

İskoç ekibi Glasgow Rangers'tan salı günü Fenerbahçe'yi de ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Yayınlanan bildiride, Kanarya'nın listesinde bulunan Ryan Kent'in takımdan ayrıldığı duyuruldu.

Ne söylendi?

Rangers'ın resmî Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kent'in de içinde bulunduğu beş oyuncunun ayrılığı şu sözler ile duyuruldu:

"Kulüp, bugün Scott Arfield, Filip Helander, Ryan Kent, Allan McGregor ve Alfredo Morelos'un, sözleşmelerinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrıldığını açıklıyor.

"Oyuncular kulübümüze mükemmel bir şekilde hizmet verdiler ve Rangers'taki herkese teşekkür ederek yollarına devam edecekler."

Fenerbahçe, Ryan Kent ile sözleşme imzalayacak mı?

Sarı-lacivertlilerin, artık serbest oyuncu statüsünde bulunan Kent'e sözleşme teklif edeceği bildiriliyor. Kulübün yakın zamanda bu transferle ilgili somut bir adım atacağı, gelen bilgiler arasında.