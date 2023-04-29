Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, İngiliz yıldız için düğmeye bastı.

Süper Lig’deki şampiyonluk yarışında altı puan geriye düşen ve önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe’nin Rangers’ın İngiliz yıldızı Ryan Kent’i transfer etmek istediği öne sürüldü.

Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe ile temaslarını hızlandıran Kent, takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz’dan Türkiye’ye ilişkin bilgiler aldı.

Her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda oynayabilen 26 yaşındaki Kent bu sezon tüm kulvarlarda 43 karşılaşmaya çıkarken, bu maçlara üç gol ve 10 asist sığdırdı.

Bundesliga'da da oynadı

Liverpool altyapısından yetişen ve bir dönem Freiburg forması da giyen oyuncu, Eylül 2019’da 7.2 milyon euroluk bonservis bedeliyle Rangers’a transfer olmuş ve bu kulüpte önemli başarılar elde etmişti.

İngiltere U18 ve İngiltere U20 Milli Takımları’nın da formasını giyen oyuncunun Transfermarkt’taki bonservis bedeli 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

Şampiyonlar Ligi deneyimi de bulunan Kent, daha önce Coventry, Barnsley ve Bristol City formaları da giymişti. Liverpool formasını üç kez giyse de Premier Lig’de sahaya çıkmayan Kent, İskoç futbolunun en dikkat çeken hücum oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.