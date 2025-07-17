Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Rashford oynamak istediği takıma karar verdi

Manchester United'ın yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen İngiliz yıldız kariyerini İspanya'da sürdürmeye yakın.

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Marcus Rashford'un adı Juventus ile anılsa da, İngiliz futbolcunun önceliğinin Barcelona olduğu bildirildi. İtalyan transfer habercisi Matteo Moretto'ya göre, Rashford bu yaz Camp Nou'ya gitmek istiyor ve diğer tüm seçenekleri geri planda tutuyor.

Juventus, Manchester United'dan Marcus Rashford'la ilgileniyor olsa da, oyuncunun Barcelona hayali nedeniyle bu transferde ilerleme sağlanamıyor. Gazzetta ve Sky Sport Italia'nın haberlerine göre Torino temsilcisi Rashford için bilgi aldı. Ancak Moretto, Rashford’un Katalan ekibine transferi için tüm fırsatları zorladığını ve bu olasılık sürdüğü sürece başka hiçbir takıma sıcak bakmayacağını söyledi.

Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Hansi Flick'in, 27 yaşındaki Rashford'u kadrosunda görmek istediği ve İngiliz oyuncunun çok yönlü yapısını hücum hattında değerlendirmeyi planladığı ifade ediliyor.

Juventus, Sancho'ya yöneldi

Rashford'un Barcelona'yı beklemesi, Juventus'u başka alternatiflere yöneltti. Siyah-beyazlılar, Manchester United'dan takım arkadaşı Jadon Sancho'nun transferi için görüşmelerini ileri aşamaya taşıdı. Sancho'nun menajeri Torino'ya ulaşarak kulüple pazarlıkları sürdürüyor.

Marcus Rashford, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 47 resmi maçta görev almış, 9 gol ve 6 asistlik katkı sunmuştu. Barcelona'nın mali durumu nedeniyle transferin nasıl sonuçlanacağı belirsizliğini korurken, oyuncunun kararlılığı dikkat çekiyor.