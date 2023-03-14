Sarı-lacivertli ekip, İtalyan golcüyü transfer etmek için Roma'ya çıkarma yaptı.

Galatasaray’ın yıldızı Zaniolo için Fenerbahçe’nin de devreye girip eski kulübü Roma ile görüştüğü ortaya çıktı.

Roma’nın, sarı-lacivertli ekibe transfer için öncelik tanıdığı, ancak İtalyan golcünün maliyetinin Fenerbahçe'ye fazla geldiği aktarıldı.

İtalyan takım, aktarılana göre Zaniolo transferinde önceliği Fenerbahçe’ye verdi.

Ne söylendi?

Youtube’da yayımlanan Vole programında konuşan Serdar Ali Çelikler, Zaniolo hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Sarı- lacivertli ekibin Galatasaray’dan önce Zaniolo transferi için devrede olduğunu vurgulayan Çelikler, "Ali Koç, Zaniolo'nun Türkiye'ye gelme ihtimali için Roma başkanını arıyor.

“Roma başkanı 'Alacaksanız alın, şartlar bu, öncelik sizin' diyor.

“Selahattin Baki Roma'ya gidip oyuncunun menajeriyle görüşüyor, maliyeti fazla geliyor ve bu transferden vazgeçiliyor" dedi.

Zaniolo, Galatasaray ile çıktığı ilk resmi maçında ilk golünü atarak kalitesini gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekibin, Kasımpaşa karşısındaki tek golünü atan İtalyan forvet, takımını zafere taşıdı.

Galatasaray, aldığı bu galibiyetle 1 maç fazlasıyla ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 9 puan önünde yer alıyor.

Zaniolo'nun kariyeri

Nicolo Zaniolo, 2 Temmuz 1999'da İtalya'nın Massa kentinde dünyaya geldi.

190 cm boyunda olan golcü oyuncu, sol ayaklı olmasıyla dikkat çekiyor.

Fiorentina’nın genç takımında yetişen Zaniolo’nun babası, eski futbolcu Igor Zaniolo’dur.

2017 yılında Inter'e giden Zaniolo, Radja Nainggolan'ın Inter'e transfer olmasıyla Davide Santon ile beraber Roma takımına transfer oldu.

Geleceğin en büyük golcülerinden birisi olarak gösterilen İtalyan forvet, 2022-23 sezonun kış transfer döneminde Galatasaray’ın yolunu tuttu.