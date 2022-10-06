Kıbrıs Rum Kesimi ekibinin taraftarları, İstanbul için Yunanistan'ın başkenti ifadesini kullandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında Kadıköy'de AEK Larnaca'yı konuk ediyor.

Ancak karşılaşma öncesinde ortamı gerebilecek birkaç olay yaşandı.

İlk önce Kıbrıs Rum Kesimi ekibinin taraftarlarının açıklaması, ardından da kulüp yöneticilerinin tavrı ortamı biraz gerdi.

Ne söylendi?

AEK Larnaca taraftar grubu, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Takımımız tüm ülke için savaşacak. Yunanistan'ın başkentinde tarih yazacağız. General Kimona'nın aurasıyla Şükrü Saraçoğlu'nu zayıflatacağız."

Paylaşımın ardından AEK Larnaca yöneticileri de Konstantinapolis etiketiyle yorumlarda bulundu.

Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

Sarı-lacivertliler, bu akşam AEK Larnaca'yı devirip grupta yedi puana ulaşmayı amaçlayacak.

Jorge Jesus'un ekibi daha sonra Süper Lig'e dönecek ve 9 Ekim'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Kanarya, ardından 13 Ekim'de Kıbrıs Rum Kesimi'ne gidecek ve AEK Larnaca ile rövanş maçına çıkacak.