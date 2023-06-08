Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde ligin şaibeli olduğunu iddia eden İsmail Yüksek, PFDK'ye sevk edildi.

Fenerbahçe'nin orta sahası İsmail Yüksek, Galatasaray ile oynanan derbi maçı öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamadan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmî internet sitesinden yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İSMAİL YÜKSEK’in 04.06.2023 tarihinde resmi yayıncı kuruluşa yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İsmail Yüksek ne söylemişti?

İsmail Yüksek, Galatasaray maçı öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu lig bu sene birçok şaibeyle dolu. Hak edilen bir şampiyonluk olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Yüksek'i ne bekliyor?

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun alacağı ceza, haftaya açıklanacak. Geçtiğimiz sezon kendisine zaman zaman ilk 11'de yer bulan İsmail, iyi performansıyla taraftarları memnun etmişti.

Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İsmail'in, önümüzdeki sezon takımda daha fazla süre alması sürpriz olmayacak.