Fenerbahçe'nin Marco Asensio transferi için yaptığı dev teklifin detayları ortaya çıktı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, PSG'de kadroda düşünülmeyen ofansif orta saha oyuncusu için temaslarını sıklaştırdı.

Fenerbahçe, sadece Milan Skriniar’ın bonservisini almak için değil, Paris Saint-Germain’in bir diğer yıldız ismi Marco Asensio için de devrede. Sarı-lacivertliler, Fransız basınından L’Equipe'te yer alan habere göre 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu için Fransız devine 15 milyon euro değerinde resmi bir teklif sundu.

PSG ile 2026’ya kadar sözleşmesi bulunan Asensio’nun, Luis Enrique’nin gelecek planlarında yer almadığı bildirildi. Geride kalan sezonda Aston Villa’ya kiralanan yıldız isim, Premier Lig’de 21 maçta 8 gol ve 1 asistle etkili bir performans ortaya koymuştu.

Paris’e dönmesine rağmen teknik direktör Luis Enrique’nin kadroda düşünmediği oyuncunun bu yaz kulüpten ayrılması bekleniyor.

Asensio'nun kararı bekleniyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü José Mourinho’nun, Asensio’yu kadroya katmak için bizzat devrede olduğu ve oyuncuyu İstanbul’a gelmeye ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının projeyi anlattığı ve Asensio’ya takımda önemli bir rol vaat ettiği belirtiliyor.

Öte yandan, Marco Asensio’nun önünde önemli bir karar var. Eski Real Madrid oyuncusu, hem sportif hedefler hem de kariyer planlaması açısından Fenerbahçe’ye transfer olup olmayacağına kısa süre içinde karar verecek.

Skriniar görüşmeleri sürüyor

Fenerbahçe’nin PSG ile diğer bir gündem maddesi de Milan Skriniar. Sarı-lacivertliler, Slovak stoperi de bonservisiyle kadroya katmak için görüşmeleri sürdürüyor. 30 yaşındaki savunma oyuncusu için de İstanbul ekibinin ciddi bir teklif hazırlığında olduğu konuşuluyor.

Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun yönetiminde hem Süper Lig hem de Avrupa’da güçlü bir kadro kurmak isterken, Asensio ve Skriniar gibi iki deneyimli yıldızı aynı anda takıma kazandırmak istiyor.