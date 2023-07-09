Fenerbahçe’nin 25 yaşındaki deneyimli stoperi gelecek sezon Bundesliga’da forma giyecek.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezonun son haftalarındaki performans düşüklüğüyle dikkat çeken Attila Szalai, Bundesliga takımlarından Union Berlin’e transfer olmak üzere. Alman basınından Kicker’da yer alan habere göre Berlin’in 12 milyon euroluk ilk teklifi Fenerbahçe tarafından geri çevrilen Alman ekibi, teklifini 14 milyona yükseltti ve Fenerbahçe ile anlaştı.

Transferin resmiyet kazaması halinde Union Berlin’de kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olacak olan Szalai, geçtiğimiz sezon da transfer teklifleri almış ancak Fenerbahçe başta Zenit’in 21 milyon euroluk teklifi olmak üzere çok sayıda teklifi geri çevirmişti.

Üçlü savunma faktörü

Öte yandan Union Berlin’in Macaristan Milli Takımı gibi üçlü savunmayla oynaması, Szalai’nin tercih edilmesinde önemli bir rol oynadı.

25 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe formasıyla 52 resmi karşılaşmada forma giyerken, iki gol atmıştı. Fenerbahçe’ye Kıbrıs Rum Kesimi takımı Apollon Limassol’dan transfer olan Szalai’nin satışında elde edilen gelirin bir kısmı iki takım arasında yapılan anlaşma gereğince Apollon Limassol takımına ödenecek.