Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu çılgınlığı! İşte devasa maaşı...

Fenerbahçe'nin milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'na önerdiği maaş ve sözleşme detayları ortaya çıktı.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündeminde olan Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Ne söylendi?

Sarı-Lacivertli ekibin başkanı Ali Koç, milli yıldız için bonuslarla beraber yüklü bir maaş teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Fanatik'in haberine göre; Hakan’a 3+1 yıllık bir sözleşme sunulacak. Yıllık 8 milyon Euro garanti ücretin yanı sıra performansa dayalı bonuslar da teklifin içerisinde olacak.

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Inter cephesi ise bu transferden ciddi bir gelir bekliyor. Haberlere göre İtalyan devi, Hakan Çalhanoğlu’nun bonservisi için 25 milyon Euro’luk talepte bulundu. 2027 yılına kadar Inter ile sözleşmesi devam eden tecrübeli oyuncunun transferi için pazarlıklar kıyasıya sürüyor. Orta sahada oyun kurucu rolünü üstlenen ve hem hücum hem de savunma katkısıyla dikkat çeken Hakan, geçen sezon Inter formasıyla başarılı bir performans sergilemişti. Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinde uzun yıllardır forma giyen milli yıldızın, Süper Lig’e gelişinin büyük ses getireceğinin altı çiziliyor.

Geri sayıma geçildi

Fenerbahçe cephesi, transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırarak taraftara büyük bir müjde vermek istiyor. Yönetimin önceliği, Inter ile bonservis pazarlığını olumlu şekilde tamamlamak ve ardından Hakan’a resmi imzayı attırmak. Sarı-Lacivertliler, Milan Skriniar ve Marco Asensio transferlerinde sona gelirken, Hakan Çalhanoğlu hamlesiyle orta sahayı da dünya standartlarında bir isme emanet etmeye hazırlanıyor. Taraftarlar, resmi açıklamayı beklerken geri sayıma geçildi.