Adı Fenerbahçe ile anılan David de Gea, duygusal bir mesaj yayınlayarak Manchester United'dan ayrıldığını duyurdu.

De Gea, cumartesi akşamı yaptığı açıklamada Manchester United ile yollarını ayırdığını bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada da bu ayrılık duyuruldu.

İspanyol kaleci, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ManU'ya şu sözlerle veda etti: "Bu veda mesajını tüm Manchester United taraftarlarına göndermek istedim.

"Son 12 yıllık aşk için sarsılmaz minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Sevgili Sir Alex Ferguson beni bu kulübe getirdiğinden beri çok şey başardık. Bu formayı her giydiğimde inanılmaz bir gurur duydum. Takıma liderlik etmek, dünyanın en büyük kulübünü temsil etmek ancak birkaç şanslı futbolcuya bahşedilen bir onurdu.

"Buraya geldiğimden beri unutulmaz ve başarılı bir dönem oldu. Genç bir çocukken Madrid'den ayrıldığımda, bunları başaracağımızı düşünmemiştim.

"Şimdi yeni bir meydan okumayı üstlenmenin, yeni çevrede kendimi yeniden zorlamanın tam zamanı. Manchester her zaman kalbimde olacak. Manchester beni şekillendirdi ve beni asla terk etmeyecek."

Manchester United'dan da veda mesajı

United ise kulübün resmî internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulüp tarihindeki en büyük kalecilerden biri" olarak nitelendirdiği De Gea'ya saygılarını sundu.

United Menajeri Erik ten Hag ise şunları ekledi: "Manchester United için bir maç bile oynayabilecek seviyeye ulaşmak, büyük kalite ve karakter gerektiriyor. Bunu 12 yılda 545 kez yapmak ise özel bir başarıdır. Özellikle de her maçta ilgi odağı olan kalecilik pozisyonunda.

“Hem taraftarlardan hem de takım arkadaşlarından dört kez Yılın Oyuncusu ödüllerini kazanması, performansının seviyesini gösteriyor. De Gea, her zaman kulüp tarihindeki en iyi kalecilerden biri olarak hatırlanacak.

"Geçen sezon 25 maçta gol yemediği için ve kulüpteki ilk yılım boyunca sahaya yaptığı genel katkıya şahsen minnettarım. Tüm oyuncular ve personel, olağanüstü kariyerinin bir sonraki aşaması için ona en iyi dileklerini iletiyor."

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