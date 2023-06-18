Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda Güler için, Serie A devinden sürpriz bir transfer hamlesi geldi.

Sarı-Lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgilisi çekti.

18 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye, Serie A devi Milan'dan sürpriz bir teklif geldi. İtalyan ekibi, Arda Güler'i takas yöntemiyle transfer etmeyi planlıyor.

Ne söylendi?

Avrupa devleri tarafından istenen Arda Güler'i transfer etmek isteyen takımlara Milan da eklendi.

İtalyan Tuttosport'ta yer alan habere göre, İtalyan devi Milan, Fenerbahçe'ye takas teklifiyle gelecek.

Haberde, Fenerbahçe'nin Milan'dan Ante Rebic ve Divock Origi ile ilgilendiği ve bu yüzden İtalyan ekibinin de Sarı-Lacivertlilere bu oyunculardan birini ve para teklifi edeceği aktarıldı.

Rebic ve Origi ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Süper Lig'den Beşiktaş'ın da ilgilendiği ifade edildi.

Enzo Fernandez hatırlatıldı

Haberde ayrıca; Arda Güler'i Avrupa'dan birçok kulübün yakından takip ettiği vurgulandı.

Milan'ın bir an önce harekete geçmesi gerektiği aktarılırken birkaç yıl önce İtalyan ekibinin, Enzo Fernandez'i transfer etmek konusunda ağır kaldığı ve bu nedenle onu kaçırdığı aktarıldı.

Milan'ın elini çabuk tutmaması sonucunda Portekiz ekibi Benfica devreye girerek Enzo Fernandez'i River Plate'ten 44 milyon 250 bin Euro karşılığında transfer etti ve altı ay sonra 121 milyon Euro gibi astronomik bir bedelle Premier Lig devi Chelsea'ye gönderdi.