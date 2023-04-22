Arda Güler, şu zamana kadarki performansını ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Süper Lig'de oynayacakları İstanbulspor maçı öncesi FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

İki kulvarda da şampiyonluk için umutlu olan 18 yaşındaki orta saha, Galatasaray'ın önümüzdeki karşılaşmalarda puan kaybedeceğini ima etti.

Ne söylendi?

Arda Güler, şampiyonlukla alakalı şu yorumu yaptı:

"Ligde altı maçımız var. Maç maç bakıp, her iki kulvarda da elimizden geleni yapmak istiyoruz. İki hedef için de istekliyiz. Eminiz ki, her maçımızı kazanırsak hem ligi hem kupayı kazanırız. Rakiplerimiz puan kaybedecek.

"Son dakika golleri bizi çok mutlu ediyor ama buna alışmamalıyız. Taraftarlarımız biraz rahat maç izlemeli. Ancak bu, aynı zamanda bizim ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu gösteriyor. Son ana kadar devam edeceğiz ve inşallah şampiyon olacağız."

Kendi performansıyla ilgili de yorum yapan Arda Güler, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu an yaptıklarım benim küçüklük hayallerimdi. O yüzden şu anda üzerimde bir baskı hissetmiyorum ve keyif almaya çalışıyorum.

"Herkesin çok şey beklediğini biliyorum. En başta, baskı hissedeceğime dair ben de korkuyordum ama sahaya çıktığımda her şeyi unutuyorum. Futbol oynamaktan, özellikle iç sahada oynamaktan çok keyif alıyorum."

Arda, bu zamana kadarki en değerli golünü de şu sözlerle belirledi:

"Bu zamana kadar attığım en değerli gol Dynamo Kiev'e attığım goldü. Çok anlamlıydı."

Genç futbolcu, Avrupa futbolunda Martin Odegaard ve Kevin de Bruyne'yi izlediğini de sözlerine ekledi.