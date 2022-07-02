Brezilyalı yıldız; futbol kariyerinin sonuna geldi, ancak Dünya Kupası için son bir dans arayışında...

Barcelona'da altı ay geçirdikten sonra Dani Alves bir kez daha serbest oyuncu konumunda bulunuyor ve Brezilyalı yıldız, kasım ayında Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını giymek için oldukça istekli.

Şu anda, Brezilya Serie A kulübü Athletico Paranaense, Alves'le sözleşme imzalamak için öne çıkıyor.

Coritiba ekibinin başkanı, 39 yaşındaki yıldızla görüşmeler yapıyor, ancak Alves'in transferi konusunda ciddi rakiplerle karşı karşıya olduklarının farkında.

Alves'in geleceği ne olacak?

GOAL, Alves ve Paranaense arasındaki görüşmelerin son birkaç gündür kızıştığını anlıyor.

Sağ bek, Arena da Baixada'ya transfer olmak istiyor, ancak Brezilya'da Sao Paulo ile geçirdiği son serüvenini de düşünüyor ve aynı zamanda belirli finansal garantiler de arıyor.

Alves'in eski kulübü tarafından kendisine aylık taksitler halinde ödeme yapan 20 milyon R$'dan (3.75 milyon$/3.1 milyon £) alacağı var.

Salı günkü son 16 turu ilk maçında Libertad'ı 2-1 yenerek Libertadores çeyrek finaline bir adım uzaklıkta olan Paranaense, böylece en önemli hedefi olan Alves'i kadrosuna katarak Dünya Kupası'nda oynamasını sağlayabilir.

Ancak, Serie A rakiplerinden biri de efsanevi bek için güçlü bir transfer hamlesi yapıyor.

Rio de Janeiro tarafı Fluminense de Alves'e meraklı ve oyuncuyla Sao Paulo'da çalışan teknik direktör Fernando Diniz'den parlak bir rapor aldı.

Grip sorunu olsa da, ekonomik bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Kulüp şu anda bir krizle uğraşıyor ve Brezilyalı yıldızın yüksek ücretlerini finanse edecek fonlara sahip değil.

Alves'in durumu ayrıca Meksika'daki birkaç büyük takım tarafından da yakından izleniyor, ancak Fluminense gibi onlar da resmi bir yaklaşım göstermeden önce tüm detaylarını kontrol etmek zorunda.

Bütün bu gelişmeler ışığında, Alves'in Athletico Paranaense'ye transfer olma ihtimali yüksek görünüyor.

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